На Сахалине мать убитой и изнасилованной девочки бросила младшего ребенка на знакомых и пропала

Младшему ребенку нет 2 лет.

На Сахалине ищут мать убитой пару недель назад 8-летней девочки.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности чудовищного убийства, которое произошло в пл./р Ново-Александровск на Сахалине 6 июля. В тот день девочка ушла из дома и больше домой не вернулась. Ребенка искали всем миром 4 дня.

В поисках ребенка принимали участие сотрудники СК, МВД, МЧС, волонтеры и местные жители. 11 июля пришли печальные известия, девочку нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. А вскоре были задержаны и подозреваемые в жестоком убийстве ребенка.

Ими оказалась супружеская пара лиц без определенного места жительства. Это 31-летняя женщина и 45-летний мужчина, ранее судимый. Женщине предъявлено обвинение по статье "похищение человека". Мужчина обвиняется по статьям "убийство", "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера". Семейная пара заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня, 21 июля, стало известно, что мать убитой девочки оставила младшего ребенка, которому нет 2х лет, на знакомых и пропала, сообщает "Провинция.ру". Женщину не видели уже несколько дней, ее объявили в розыск. Уточняется, что женщина воспитывала детей одна.

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Фото: СУ СК РФ по Сахалинской области