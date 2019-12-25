В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии

Росгвардейца нашли в машине в Сунженском районе Ингушетии.

В Ингушетии расстреляли машину с сотрудником Росгвардии.

РИА Новости сообщает, что в Сунженском районе Ингушетии в автомобиле без признаков жизни найден сотрудник Росгвардии. ТАСС сообщает, что в республике ищут троих подозреваемых в расстреле росгвардейца. Не исключается, что нападавшие связаны с экстремистскими организациями.

Руководство республиканского управления Росгвардии выражает соболезнования родным и близким убитого сотрудника. А также обещает помочь с решением социальных вопросов и оформлением полагающихся в соответствии с законодательством выплат.

Следственные органы СКР по Ингушетии сообщают о возбуждении уголовного дела по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору" и "хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, ЧП произошло 28 июля в 18 часов 30 минут в 300 метрах от федеральной трассы "Кавказ" возле села Яндаре Назрановского муниципального района республики. После нападения злоумышленники похитили табельное оружие и скрылись.

Фото: СУ СК РФ по Республике Ингушетии