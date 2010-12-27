В Центральном районе Петербурга задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Мужчина был доставлен в 76 отдел полиции.

В Центральном районе сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 24 апреля, в 22.05 улице Красного Текстильщика, 10 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны был задержан 32-летний мужчина. При проверке по базе данных выяснилось, что мужчина числится в федеральном розыске как обвиняемый, который скрывается от органов следствия одного из среднеазиатских государств.

Задержанный был доставлен в 76 отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Piter.TV писал: житель Ленобласти надул чужую лодку и пытался уплыть от сотрудников Росгвардии.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области