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Житель Ленобласти надул чужую лодку и пытался уплыть от сотрудников Росгвардии
Сегодня, 12:45
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nadiputintseva
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Житель Ленобласти надул чужую лодку и пытался уплыть от сотрудников Росгвардии

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Рыбак ненадолго оставил лодку без присмотра, а прохожий подумал, что это его находка и присвоил ее себе.

Вечером 24 апреля в Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии пытались поймать "пирата", который похитил чужую надувную лодку и отправился путешествовать на ней по карьеру. В ответ на требование правоохранительных органов вернуть чужое имущество законному хозяину  мужчина заявил, что нашел ее в лесу, а это значит, что транспортное средство теперь принадлежит ему.

По информации пресс-службы УВО, инцидент произошел в поселке Пятницкий. Местный житель рассказал оперативникам, что после рыбалки уложил свою надувную лодку вместе с удочками в кусты, а сам пошел за машиной в поселок. Когда он вернулся, то лодки на месте не обнаружил.

Пока хозяин подгонял машину, неизвестный гражданин надул лодку и отправился на ней в плаванье по карьеру. Человек отказался возвращать удивленному рыбаку лодку и удочки.

На законные требования сотрудников Росгвардии сдаться, мужчина отказался и уплыл на противоположный берег карьера, однако там ему скрыться не удалось.

Пресс-служба УВО

Похитителя чужих лодок задержали и доставили в ОМВД для прояснения обстоятельств. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "Хамовнического убийцу" приговорили к пожизненному.

Теги: новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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