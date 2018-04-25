"Хамовнического убийцу" приговорили к пожизненному

Появились подробности жестоких убийств и подробности уголовного дела. Опубликовано видео хладнокровного убийцы.

Мужчина, убивший молодую девушку в Москве в 2016 году на Хамовническом валу, приговорен к пожизненному лишению свободы.

По версии следствия, 18 сентября 2016 года, 30-летний Борис Сурков нанес не менее 4х ударов ножом в область шеи 20-летней девушке и похитил ее сумку с 19 тысячами рублей и мобильный телефон, после чего скрылся.

Благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей и криминалистов Главного управления, а так же сотрудников столичного уголовного розыска в марте 2017 года установлено местонахождение, скрывшегося за пределами Московского региона, преступника. Он был установлен на территории Брянской области. СУ СК РФ по Москве

В рамках расследования убийства молодой москвички были установлены причастность Суркова к еще трем аналогичным убийствам. Подозреваемый убил своих родителей и друга на территории Брянской области.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Бориса Суркова. Он признан виновным в совершении четырёх убийств и разбойном нападении. Приговором Брянского областного суда Суркову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Видео и фото: Следком