Финские психологи рассказали, какие машины предпочитают автохамы

Бытует мнение, что как только человек покупает статусный автомобиль, он сразу начинает дерзко вести себя на дороге.

Финские психологи провели исследование причин агрессивного поведения водителей на дорогах. Об этом сообщила "РГ" со ссылкой на International Journal of Psychology.

Бытует мнение, что как только человек покупает статусный автомобиль, он сразу начинает дерзко вести себя на дороге. Психологи развеяли этот миф и заверили, что не водитель становится хамом при покупке статусного автомобиля, а статусные машины выбирают люди с уже сложившимся типом поведения.

В ходе исследования, психологи выяснили, что статусные машины выбирают люди с низкими показателями сотрудничества, то есть они не пытаются найти общий язык с другими людьми и часто бывают грубы.

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