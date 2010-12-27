Психологи рассказали, почему не стоит переучивать левшей

Piter.TV пообщался с практикующими психологами Петербурга и выяснил особенности леворуких людей.

Сегодня, 13 августа, во всем мире празднуют День Левшей. Piter.TV узнал у петербургских психологов, стоит ли переучивать детей, которые пишут левой рукой, и как это может сказаться на их психике.

Психолог и психотравмотолог Оксана Защиринская рассказала о том, что у левшей действительно есть свои особенности. У них более развито образное мышление, это творческие, эмоциональные люди.

"У них обычно есть некоторые проблемы в поведении, в исполнительских функциях. Для левшей самое важное, чтобы вокруг была неагрессивная социальная среда и были возможности для самореализации, тогда они раскрываются и могут успешно справляться с учебой и работой", - рассказала Оксана Защиринская.

Психолог отметила, что во всем мире уже давно существует договоренность не переучивать левшей, признавая их особенности.

Детский психолог, писатель и общественный деятель Ирина Медведева посоветовала приучать левшей писать правой рукой постепенно, после того, как ребенок овладеет устной речью. Делать это нужно осторожно, иначе попытки могут привести к заиканию. Психолог отметила, что центр речи может переместиться в другое полушарие, и тогда человек начнет заикаться. Других внешних особенностей, помимо почерка с наклоном влево Медведева не выделила.

Педагог и психолог Татьяна Шишова заметила, что количество левшей в России за последние 30 лет сильно возросло. В 1980-х годах много леворуких было среди иностранцев, а вот среди советских людей - совсем немного. По словам специалиста, существуют разные виды левшества. Если оно "прирожденное", то ребенка будет тяжело переучить. Более того, это отрицательно скажется на чаде.

"У ребенка могут пойти разные невротические реакции вплоть до заикания, для него это будет очень большое напряжение, так как это не естественного для него", - сказала Шишова.

Если левшество не такое "серьезное и глубокое", то переучить ребенка можно. Так называемые амбидекстеры могут писать и правой, и левой рукой, что очень удобно для человека в быту.

"Поскольку у нас все для правшей, если это возможно, человека лучше переучить, для него это не будет большой травмой, а в жизни ему будет удобнее", - отметила психолог.

Взгляда на категорический запрет переучивания придерживается выпускница СПбГУ, психолог Анастасия Ксенофонтова. Следует раличать леворукость и левшество. В первом случае левая рука используется из-за того, что по каким-то причинам правое полушарие мозга взяло на себя главную роль в координации движений. Это может быть временным явлением вследствие травм или других патологий при рождении. В случае левшества активность правого полушария носит системный характер при абсолютно другом распределении функций между мозговыми полушариями.

По ее мнению, при переучивании детей может произойти вмешательство не только в работу ведущей руки, но и в организацию работы организма в целом и мозга в частности. Это может проявляться в нарушениях ритма и темпа речи, возможны изменения эмоционального состояния ребенка – вспыльчивость, повышенная тревожность, головные боли. Поэтому при взаимодействии с ребенком-левшой предподчтительнее не выделять эту черту как проблему, а относиться как к индивидуальной особенности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку будут судить за драку в детском саду.

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