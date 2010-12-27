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Петербурженку будут судить за драку в детском саду
Сегодня, 12:40
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Петербурженку будут судить за драку в детском саду

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Женщины не разошлись в дверях детского сада.

Уголовное дело о драке в детском саду направили в суд. Жительницу Адмиралтейского района обвиняют в нападении на женщину в учреждении, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, в феврале 2019 обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, затем схватила за волосы и ударила коленом по лбу. Случай  произошел в коридоре детского сада на проспекте Римского-Корсакова. До инцидента женщины не разошлись с детскими колясками перед открытой дверью. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мужчина зарезал свою молодую жену из-за долгов и кредитов

Фото: pixabay.com 

Теги: драка в детском саду
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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