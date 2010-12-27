На Васильевском острове менеджер "М-Видео" зарезал свою молодую жену из-за долгов и кредитов

В понедельник, 12 августа, 26-летний менеджер магазин "М-Видео" зарезал свою 28-летнюю жену во время ссоры. Трагедия произошла вечером в съемной квартире на Васильевском острове, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Супруги поссорились из-за семейных долгов и кредитов. Мужчина схватился за нож и ударил свою возлюбленную, которая скончалась в больнице от полученных травм.
Убийца сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Его задержали на месте преступления.
Известно, что мужчина приехал в Петербург из Псковской области, а женщина родилась в Ставропольском крае и работала руководителем городской коммерческой фирмы.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что трамвай сошел с рельс на площади Мужества.
Фото: Pixabay
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