Утром на Васильевском острове хулиган жестоко избил прохожего

Драчливого гопника тут же задержали.

В глубине Васильевского острова задержан 43-летний хулиган, который напал на безобидного пешехода. Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу, дебошир устроил драку с 30-летним прохожим на 21-й линии В.О. Он повалил незнакомца на землю и стал жестоко избивать у стен дома № 16.

Происшествие заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Патруль остановил 43-летнего гопника: мужчину поймали и отправили в 16-й отдел полиции. Правоохранители помогли избитому петербуржцу, его отвезли в ближайший травмпункт.

Теперь правонарушителя ждут следствие и суд. Что касается пострадавшего, то он сможет подать в суд на компенсацию морального и физического ущерба. Ранее мы писали, что в Петербурге крысы выжили директора детской спортивной школы.