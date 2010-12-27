В Петербурге крысы выжили директора детской спортивной школы

В стенах учреждения помимо грызунов разместились стоматологический кабинет и швейная мастерская.

Из-за диких грызунов, проживающих в стенах спортивной школы Санкт-Петербурга, смоей должности лишилась директор учреждения. Одна из сотрудниц обратилась с жалобой к уполномоченной по правам ребенка Светлане Агапитовой.

Тренер заявила, что в стенах школы царит антисанитария, которая послужила шикарной средой только для крыс, которые уже привыкли к людям и спокойно разместились в детских раздевалках. Грызуны настолько обосновались в спортивной школе, что ученикам порой приходится их перешагивать. Педагог отметила, что руководство учреждения данную проблему игнорировало и отказывалось принимать меры.

Самой серьезной проблемой стало желание директора организовать в здании небольшой бизнес. Рядом со спортивной секцией появился стоматологический кабинет и швейная мастерская. По словам тренера, в здании постоянно ошиваются подозрительные люди и даже бездомные, что создает опасную среду для юных спортсменов.

Агапитова обратилась в прокуратуру и попросила правоохранительные органы проверить изложенные заявительницей проблемы. В результате инспекции директор СДЮШОР была уволена, а швейная и зубной кабинет ликвидированы.

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