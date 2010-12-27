На Урале девочек-кадетов заставили маршировать по снегу в юбках и балетках

Организаторы конкурса «Смотры строя и песни» сообщили, что это была личная инициатива девочек. Дети опровергли эти слова.

Молодых участниц конкурса "Смотры строя и песни" в Екатеринбурге заставили маршировать по заснеженной площадке в коротких юбках и балетках. Фотографии произошедшего возмущенные жители Урала выложили в социальные сети.

Организаторы конкурса заявили, что в день проведения мероприятия пошел сильный снег, а другой, крытой площадки не оказалось. Детям предложили не участвовать в смотрах или позже прислать видео своего выступления, однако они отказались.

На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие. Мы не заставляли никого раздеваться. Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия "раздеваться на улице" — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма. Но в летней маршировать не обязательно. Представитель учредителя конкурса Ольга Рогулина

В свою очередь девочки опровергли слова организаторов. Они сообщили, что им никто не предлагал одеться. Они вышли на заснеженную площадку в коротких юбках и балетках только потому, что не знали, что можно надеть верхнюю одежду.

Организаторы не говорили нам о том, что можно участвовать в верхней одежде. Нас просто спросили, в какой форме мы будем принимать участие. О том, что можно было надеть верхнюю одежду, нам никто не сказал ни слова. Организаторы сообщили журналистам с E1, что выходить в юбках и рубашках было нашей инициативой, но это не так. Если бы мы знали, что можно надеть верхнюю одежду, мы, конечно же, надели бы ее. Девочки-кадеты

Ранее мы писали, что на станции метро "Звенигородская" сломался эскалатор на спуск. Пожилым людям пришлось с трудом спускаться вниз самим.

Фото: ВКонтакте / Типичный Екатеринбург