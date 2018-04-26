На станции метро "Звенигородская" сломался эскалатор на спуск

Пожилым людям приходится спускаться самим по ступенькам.

На станции метро "Звенигородская" сломался один из эскалаторов на спуск. Сотрудники метро по громкой связи предложили людям самим спуститься вниз или подняться наверх. Особенно сложно спускаться по крутым ступенькам по длинному эскалатору пожилым пассажирам. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На записи слышно, как сотрудник метро объявил об остановке эскалатора и предложил людям самим продолжить путь. На ролике видно, как пожилая женщина с трудом спускается. По словам очевидцев, никто так и не пришел ей на помощь.

Ранее мы писали, что в метро Петербурга запретят торговать, просить милостыню и забывать вещи.

Видео: Piter.TV