На детской площадке у "Звенигородской" 15-летняя пила пиво с матерью

Сейчас девочка находится в больнице.

В Петербурге 15-летняя ночью пила пиво с матерью на детской площадке, а после этого получила травму и попала в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Около станции метро "Звенигородская" 15-летняя жительница Ленобласти на детской площадке пила пиво с матерью, после этого ударилась головой о забор. Девушку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с токсическим действием этанола.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: 16-летняя петербурженка употребила спазмолитическое средство и попала в реанимацию.

Фото: Piter.tv