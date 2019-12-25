16-летняя петербурженка употребила спазмолитическое средство и попала в реанимацию

В квартире по месту проживания подростка двери никто не открыл.

В ночь на среду, 23 августа, в больницу была доставлена 16-летняя петербурженка с отравлением препаратами, действующими на вегетативную нервную систему. Как стало известно Piter.TV, подростка поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Установлено, что накануне подросток употребила спазмолитическое средство.

В квартире по месту проживания подростка двери никто не открыл.

Ранее мы сообщили о том, что девочка попала в реанимацию с разрывом печени после падения с велосипеда в Ленобласти.

Фото: Piter.TV