Девочка попала в реанимацию с разрывом печени после падения с велосипеда в Ленобласти

Школьница каталась на даче ещё 18 августа.

В понедельник, 21 августа, из поликлиники по месту жительства была госпитализирована 12-летняя девочка с закрытой травмой живота, капсульным разрывом печени, в тяжёлом состоянии. Ребёнка поместили в реанимацию. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 18 августа пятиклассница находилась на даче в СНТ Синявино Кировского района. Девочка каталась на велосипеде и упала: 21 августа её состояние ухудшилось.

Семья девочки полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что учащийся колледжа отравился неизвестным веществом в Колпино.

Фото: Piter.TV