Учащийся колледжа отравился неизвестным веществом в Колпино

В понедельник, 21 августа, из квартиры одного из домов по Раумской улице в Колпино был госпитализирован 17-летний учащийся колледжа с острым отравлением веществом депримирующего действия. Молодой человек находился в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.
Бригада скорой помощи забрала подростка примерно 4:30 из квартиры друга, который пояснил, что они совместно с пострадавшим распивали алкоголь, после чего его приятель употребил неустановленное вещество.
Семья мальчика неполная, благополучная. На учете в ОДН не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подросток отравился самогоном.
Фото: Piter.TV
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