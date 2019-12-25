Учащийся колледжа отравился неизвестным веществом в Колпино

Пострадавший распивал алкоголь на квартире у друга, после чего употребил некое соединение депримирующего действия.

В понедельник, 21 августа, из квартиры одного из домов по Раумской улице в Колпино был госпитализирован 17-летний учащийся колледжа с острым отравлением веществом депримирующего действия. Молодой человек находился в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Бригада скорой помощи забрала подростка примерно 4:30 из квартиры друга, который пояснил, что они совместно с пострадавшим распивали алкоголь, после чего его приятель употребил неустановленное вещество.

Семья мальчика неполная, благополучная. На учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подросток отравился самогоном.

Фото: Piter.TV