В метро Петербурга запретят торговать, просить милостыню и забывать вещи

Метрополитен Северной столицы преобразится: из подземки исчезнут попрошайки, а забывчивые люди начнут получать денежные штрафы.

Комитет по транспорту Петербурга готовит новый законопроект, согласно которому в подземке будет запрещена деятельность попрошаек и "вагонных" торговцев. Также чиновники введут наказание для пассажиров, забывших личные вещи на станции.

Среди нововведений появится дополненная терминология. Например, кроме употребления слова "эскалатор", можно будет пользоваться понятием "травелатор." Взрослых пассажиров с детьми обяжут носить с собой документы, подтверждающие возраст ребенка.

Тем петербуржцам и гостям города, которые откажутся исполнять обновленные правила метрополитена, не разрешат вход на территорию подземки. Все требования чиновников будут проведены специалистами антикоррупционной организации до 10 апреля 2018 года.

Фото: Piter.tv

