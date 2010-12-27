Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В метро Петербурга запретят торговать, просить милостыню и забывать вещи
Сегодня, 9:37
0
lesjasap
191

В метро Петербурга запретят торговать, просить милостыню и забывать вещи

0
 
 

Метрополитен Северной столицы преобразится: из подземки исчезнут попрошайки, а забывчивые люди начнут получать денежные штрафы.

Комитет по транспорту Петербурга готовит новый законопроект, согласно которому в подземке будет запрещена деятельность попрошаек и "вагонных" торговцев. Также чиновники введут наказание для пассажиров, забывших личные вещи на станции.

Среди нововведений появится дополненная терминология. Например, кроме употребления слова "эскалатор", можно будет пользоваться понятием "травелатор." Взрослых пассажиров с детьми обяжут носить с собой документы, подтверждающие возраст ребенка.

Тем петербуржцам и гостям города, которые откажутся исполнять обновленные правила метрополитена, не разрешат вход на территорию подземки. Все требования чиновников будут проведены специалистами антикоррупционной организации до 10 апреля 2018 года. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: метро , милостыня , попрошайки , торговля
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5