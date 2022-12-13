На два дня закроют вестибюль станции метро "Звенигородская"

В эти дни в вестибюле будут устанавливать новые турникеты.

В Петербурге 21 и 22 января закроют вестибюль станции метро "Звенигородская". Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга в соцсети "Вконтакте".

В эти дни в вестибюле будут устанавливать новые турникеты. На платформу можно будет попасть через станцию "Пушкиинскую". Пассажиров просят заранее планировать удобный маршрут.

Ранее как воспользоваться скидками в общественном транспорте Петербурга. Выгода при оплате проезда в метрополитене составит 23 рубля по сравнению с разовым проездом по базовому тарифу, а в наземном общественном транспорте – до 25 рублей.

Фото: piter.tv

