В середине августа начнется ремонт эскалаторов на "Звенигородской"

Заказчик и производитель работ — ГУП "Петербургский метрополитен".

Стало известно, что ГАТИ выдала ордер на размещение временных коммуникаций для капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро "Звенигородская". Об этом во вторник, 5 июля, рассказали в пресс-службе инспекции.

Так, с 19 августа этого года по 17 апреля следующего года разрешается производить работы. Заказчик и производитель работ — ГУП "Петербургский метрополитен".

Ранее мы писали, что главгосэкспертиза одобрила строительство в Петербурге новой станции метро. В ближайшее время начнётся подготовительный этап строительства.

Фото: Piter.tv