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В середине августа начнется ремонт эскалаторов на "Звенигородской"
Сегодня, 22:32
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В середине августа начнется ремонт эскалаторов на "Звенигородской"

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Заказчик и производитель работ — ГУП "Петербургский метрополитен".

Стало известно, что ГАТИ выдала ордер на размещение временных коммуникаций для капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро "Звенигородская". Об этом во вторник, 5 июля, рассказали в пресс-службе инспекции. 

Так, с 19 августа этого года по 17 апреля следующего года разрешается производить работы. Заказчик и производитель работ — ГУП "Петербургский метрополитен".

Ранее мы писали, что главгосэкспертиза одобрила строительство в Петербурге новой станции метро. В ближайшее время начнётся подготовительный этап строительства. 

Фото: Piter.tv 

Теги: звенигородская, ремонт, эскалаторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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