На Тореза пьяный хулиган избил таксиста и угнал его Volkswagen Polo

Дебошира задержали бойцы Росгвардии.

На севере Петербурга задержан пьяный мужчина, который напал на таксиста и уехал на его автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по городу.

ЧП произошло в 5 утра 21 апреля в Выборгском районе. Пьяный 41-летний петербуржец вызвал такси к дому № 42 на проспекте Тореза. Вместо вежливого приветствия, правонарушитель набросился на водителя. Хулиган жестоко избил шофера, выкинул его из автомобиля и залез в чужой Volkswagen Polo. Таксист сначала погнался за обидчиком, но вскоре сдался и вызвал на место ЧП правоохранителей.

Бойцы вневедомственной охраны Росвгардии нашли правонарушителя "по горячим следам". Вся операция заняла у опытных правоохранителей всего несколько часов. Угонщика задержали во дворах на Светлановском проспекте, там же был и похищенный автомобиль. Теперь хулигана ждут следствие и суд. Ранее мы писали, что пара петербуржцев специализировалась на угоне "Ягуаров": их посадили на 4 года.