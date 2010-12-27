Пара петербуржцев специализировалась на угоне "Ягуаров": их посадили на 4 года

Плохие парни смогли заработать на угонах около 6 млн рублей.

Петербуржцев Владимира П. и Александра Ф. приговорили к 4 годам колонии общего режима за серию угонов дорогих машин. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Известно, что в течение года пара угонщиков похитила 4 автомобиля марки "Ягуар". Так, 9 июня 2017-го они угнали "Ягуар XJ" с 14-й линии В.О., 2 июня похитили "Ягуар ХF" с Лыжного переулка, 19 мая такую же машину с улицы Кораблестроителей" а 10 мая угнали еще один "ХF" с Дибуновской улицы.

На суде "серийные угонщики" признали свою вину и выразили раскаяние. Они помогли следствию найти похищенные машины и вернуть вырученные за них деньги. Общий ущерб пострадавшим эксперты оценили в 6 млн рублей. По решению суда Прохорцеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей, Финодееву − 4 года колонии общего режима.

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