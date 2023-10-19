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Ленинградский зоопарк показал, как охотится ягуар Ричард

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Сегодня в качестве обогащения среды обитания он получил 10-литровую бутыль.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 13 августа показали "звездного" обитателя – черного ягуара Ричарда. Сегодня в качестве обогащения среды обитания он получил 10-литровую бутыль, которую киперы закрепили на веревке для более сложной "добычи". 

"Противник" держался долго, Ричард упорно старался побороть его, подкрадываясь с разных сторон. Когда "враг" был повержен, ягуар решил отметить победу отдыхом.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что любые игрушки живут у хищников учреждения всего пару дней, из-за чего сотрудники регулярно стараются придумывать что-то новое: емкости разных размеров, коробки, различные канаты и шланги.

Ранее в зоопарке показали, как рысь Линда ухаживает за своим мехом. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, ягуар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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