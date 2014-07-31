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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали, как рысь Линда ухаживает за своим мехом

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Хищница готовилась к началу рабочей недели.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 5 августа жителям Петербурга показали, как рысь Линда готовится к рабочей недели.

Отмечается, что Линда усердно ухаживает за своим мехом, прихорашиваясь к визиту посетителей. 

Вдохновитесь примером дикой кошки, чтобы встретить будни с ясным умом, свежими силами и, конечно, красивой шерсткой.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали играющую с пакетом пуму Синди. Заветный бумажный предмет с шерстью альпаки она получила в качестве обогащения среды обитания. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, рысь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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