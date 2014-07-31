В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали, как рысь Линда ухаживает за своим мехом

Хищница готовилась к началу рабочей недели.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 5 августа жителям Петербурга показали, как рысь Линда готовится к рабочей недели.

Отмечается, что Линда усердно ухаживает за своим мехом, прихорашиваясь к визиту посетителей.

Вдохновитесь примером дикой кошки, чтобы встретить будни с ясным умом, свежими силами и, конечно, красивой шерсткой. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали играющую с пакетом пуму Синди. Заветный бумажный предмет с шерстью альпаки она получила в качестве обогащения среды обитания.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка