Суд пересмотрит решение о компенсации матери петербуржца, убитого пьяным полицейским

Мать Дмитрия Демидова официально обжаловала решение суда.

Мать петербуржца Дмитрия Демидова, убитого пьяным полицейским в 26-м отделе полиции по Красногвардейскому району, обжаловала решение Замоскворецкого районного суда. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что женщина, потерявшая сына по вине сотрудника МВД, не согласилась принять от МВД компенсацию в виде 150 000 рублей. Ее семья и адвокаты считают эту сумму "мизерной" и "не соответствующей страданиям, которые Наталья Зверева перенесла".

Напомним, что трагедия, ставшая причиной судебного разбирательства, разыгралась в Санкт-Петербурге в 2015 году. Тогда опер 26-го отдела полиции по Красногвардейскому району Андрей Артемьев застрелил из табельного оружия своего знакомого. 37-летний Дмитрий Демидов погиб в участке после выстрела в голову. Экспертиза установила, что в момент ЧП оперативник находился в состоянии алкогольного опьянения. По непроверенным данным, до этого мужчины были знакомы друг с другом, так что в момент убийства могли общаться на "личном уровне". Суд отправил убийцу на 1 год и 9 месяцев в колонию общего режима, а мать погибшего подала иск к Министерству внутренних дел о компенсации ущерба.

Ранее мы писали, что МВД выплатит 150 000 рублей родным петербуржца, застреленного в отделе полиции.