МВД выплатит 150 000 рублей родным петербуржца, застреленного в отделе полиции

Замоскворецкий суд Москвы поставил точку в скандальной истории о гибели молодого петербуржца в отделении полиции.

Родственники погибшего в отделении полиции петербуржца Дмитрия Демидова получат от государства 150 000 рублей. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы. По данным "Фонтанки", судьи в десятки раз снизили размер компенсации по сравнению с теми суммами, которые фигурировали в иске семьи погибшего. Ранее адвокат Виталий Черкасов сообщил СМИ, что мать Дмитрия Демидова требовала с МВД 4 000 000 рублей за смерть 37-летнего мужчины от рук полицейского. Однако суд оценил человеческую жизнь и страдания родственников именно в 150 000 рублей.

Напомним, что Дмитрий Демидов погиб в 26-м отделе УМВД Красногвардейского района. Его застрелил из табельного оружия оперативник Андрей Артемьев. Сам офицер утверждал, что выстрелил случайно во время "работы с оружием". По данным СМИ, в этот момент опер был пьян. Возможно, он даже угрожал своей жертве.

Однако суд признал за Артемьевым лишь причинение смерти по неосторожности. Тот уже отсидел свои 1 год и 9 месяцев. Компенсацию родным погибшего в этой ситуации должны были выплатить чиновники МВД, нанявшие на работу убийцу и не обеспечившие безопасность в стенах 26-го отдела.