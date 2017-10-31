Появилось видео пожара на проспекте Юрия Гагарина

На юге Санкт-Петербурга горит пятиэтажное общежитие. В Сети появились фото и видео пожара на проспекте Юрия Гагарина.

Сегодня вечером, 31 октября, в Санкт-Петербурге разгорелся пожар по адресу проспект Юрия Гагарина, дом 5. Крупное общежитие, построенное еще в сталинские времена, загорелось на глазах у десятков очевидцев. По фото и видео с места ЧП можно заметить, что источник возгорания находится на 4-м этаже. Окно в угловой квартире разбито, из него валит дым. От огня пострадали и соседние квартиры на 4-м и 5-м этажах.

Первые сообщения о происшествии появились в Сети в 16 часов дня. По словам очевидцев, пожарные приехали к общежитию в 16.17. Для тушения дома были использованы пожарные машины с лестницами. Местные жители были эвакуированы. Впрочем, многие покинули общежитие с вещами еще в момент начала пожара.

Причины ЧП уточняются. Пока же в Сети появляются все новые и новые кадры бедствия в здании № 5 по проспекту Юрия Гагарина.

Видео и фото: "Мегаполис Онлайн"