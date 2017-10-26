Видео: на Обводном горит здание завода "Красный треугольник"

Петербуржцы сняли на видео крупный пожар во Фрунзенском районе города.

В Петербурге горит территория завода "Красный треугольник". Первые сообщения о пожаре появились в социальных сетях в 18.05. Пользователи уже успели выложить в Интернет видео и фото ЧП.

На уникальных кадрах можно рассмотреть, что пламя охватило верхние этажи заброшенного помещения. Огонь можно заметить на 3 и 4 этажах, а также на крыше промышленного объекта. Люди признаются, что чувствуют жар от пожара даже на соседней стороне улицы. При этом мимо горящего объекта продолжают ездить автомобили, хотя зона пожара является для них местом повышенной опасности.

Причины возгорания пока что неизвестны. Очевидцы уточняют, что пожарные прибыли к дому № 136 в 18.10.

Ранее мы писали, что появилось видео горящего барака около Южного вокзала Екатеринбурга .

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург