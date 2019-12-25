Петербуржец разбил черенком и трубой 4 легковушки и получил срок в колонии

Общий ущерб владельцам автомобилей составил 853 383 рубля.

Жителя Петербурга приговорили к одному году лишения свободы в колонии‑поселении за порчу автомобилей и кражу имущества. Об этом сообщила пресс-служба объединенная пресс‑служба судов города.

Инцидент произошёл 2 мая текущего года. Мужчина повредил с помощью деревянного черенка и металлической трубы четыре автомобиля — Volkswagen Jetta, Skoda Octavia Tour, ВАЗ 21154 и Land Rover Range Rover, припаркованные рядом по Купчинской улице и по Пловдивской улице.

После этого злоумышленник похитил из салона ВАЗ 21154 автомагнитолу и набор инструментов, после чего скрылся. Общий ущерб, причиненный автовладельцам, оценили в 853 383 рубля. Петербуржец полностью признал свою вину и частично возместил нанесённый ущерб. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В процессе судебного разбирательства владельцы Volkswagen Jetta и Skoda Octavia Tour подали ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон.

По итогам рассмотрения дела Фрунзенский районный суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении. Гражданский иск был удовлетворен на сумму 728 283 рубля.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге перед судом предстал мужчина, повредивший три машины после ссоры с женой.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)