Видео: здание на Хрустальной рушится от пожара, пожарным не подойти

Гражданский репортер Piter.TV подошел вплотную к пожару, чтобы снять эти шокирующие кадры.

Канал Piter.TV публикует новое видео крупного пожара в ангаре на Хрустальной улице. Гражданский репортер Piter.TV подошел вплотную к пылаещему зданию: ему удалось снять действия спасателей и масштаб огненной бури на объекте. На уникальных кадрах видно, как от мощного пламени лопаются каменные перегородки внутри здания, а также обрушиваются оконные проемы. Сотрудники МЧС в это время пытаются протянуть рукава для тушения огня и занять более выгодную позицию на площадке перед ангаром.

Ранее мы писали, что в Петербурге горит автосервис на Хрустальной улице . Первые сообщения о возгорании появились в Сети в 13.30. Местные жители писали о черном дыме, которые затягивает небо над Невским районом. Оказалось, что горит крупное здание на территории промзоны на Хрустальной улице, дом 31. Очевидцы рассказали корреспонденту Piter.TV, что здесь расположена СТО, склады и парковки служебного транспорта.

По сведениям МЧС, к 14.35 ранг пожара повысили до 2 номера. Уже в 15.10 огонь был локализован. За полтора часа пламя успело повредить более 200 квадратных метров. От огня и дыма пострадал один сотрудник станции техобслуживания, остальные работники успели вовремя эвакуироваться.

Видео: Piter.TV