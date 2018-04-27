Видео: в Петербурге горит автосервис на Хрустальной улице

Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

На Хрустальной улице на пересечении с улицей 2-й луч в Петербурге горит здание крупного автосервиса. Гражданский репортер Piter.TV снял возгорание крупным планом и рассказал некоторые подробности ЧП.

Известно, что пожар начался днем 27 апреля в районе 13.30 на территории промзоны в Невском районе. Огонь охватил здание бывшего ангара, в котором сейчас располагается автосервис. В соседних помещениях с СТО находятся склады, парковка для грузового транспорта и другие технические объекты. Судя по густому черному дыму, речь идет о достаточно серьезном возгорании.

На видео нельзя заметить какие-либо признаки массовой эвакуации сотрудников. Черный дым поднимается из-за одноэтажного белого кирпичного здания с зеленой крышей. Очевидец заснял на смартфон действия сотрудников МЧС: красно-белая машина искала короткий проезд к месту распространения огня.

Видео: Piter.TV