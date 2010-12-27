В Санкт-Петербурге горит Кировский завод: появились фото

Сегодня вечером, 17 октября, жители Петербурга сообщили в социальных сетях о пожаре на территории Кировского завода.

Над территорией Кировского завода в Санкт-Петербурге замечено задымление. Местные жители сообщают в социальных сетях о возможном пожаре, который якобы разгорелся внутри объекта. Пока что эти сведения не получили официального подтверждения.

В то же время в Сети появились фотографии с места ЧП. На снимке, сделанном с расстояния в 300-400 метров от здания, можно заметить коричневый дым. При этом пламени на снимке не видно, да и задымление нельзя назвать густым.

Канал Piter.TV будет следить за развитием событий.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург