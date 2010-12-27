Мать избила на Бородинской улице двухлетнюю дочь

У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб мягких тканей головы.

Петербурженка, проживающая в Адмиралтейском районе, подозревается в избиении своей двухлетней дочери. Об этом сообщают городские СМИ.

В седьмом часу вечера во вторник, 30 октября, малышку привезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Девочку забрали из квартиры на Бородинской улице, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб мягких тканей головы. Ребенок находится в средней степени тяжести.

Родственница сообщила, что девочку ударила по голове собственная мать, правоохранительные органы начали проверку.

Ранее на Piter.TV: За год в Петербурге в центр телефонной психологической помощи обратились 5000 детей.

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