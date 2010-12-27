За год в Петербурге в центр телефонной психологической помощи обратились 5000 детей

В основном специалисты работают с подростками в возрасте от 10 до 14 лет.

Многие дети не всегда способны справится со своими проблемами самостоятельно, и порой случается так, что просить помощь им приходиться в центрах психологической поддержки. В 2017 году за помощью в петербургский центр "Контакт" обратились 5000 тысяч подростков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам начальник отдела публичных коммуникаций Владимира Морозова, в основном специалисты работают с детьми в возрасте от 10 до 14 лет. Подростки обращаются за помощью по абсолютно разным вопросам, которые не всегда могут правильно сформулировать. Задача психолога — вывести звонящего на серьезный и откровенный разговор. Специалист отмечает, что в первую очередь подросток должен обязательно принимать участие в решении своей проблемы, иначе не будет никакого результата.

Подростковые проблемы нередко становятся причиной летального исхода. По данным внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюха каждый второй ребенок из сотни тысяч кончает жизнь самоубийством.

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