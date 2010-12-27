В Петербурге детей защитят от вредной информации

Данный вопрос обсудили во вторник, 23 октября, в Смольном.

О детской безопасности поговорили в Смольном. В ходе заседания было решено дополнить действующую региональную государственную программу "Развитие образования в Санкт-Петербурге". Об этом сообщают городские СМИ.

Александр Говорунов поручил за месяц подготовить данную программу по пяти направлениям, которые касаются механизмов защиты детей от вредной информации. Вредная информация та, которая причиняет вред здоровью и нравственному развитию детей. Помимо этого, у детей должны сформировать навыки ответственного и безопасного поведения в Интернете.

В этом вопросе не обойдут стороной и взрослых, которым объяснят, какая продукция вредна их детям и как их можно от этого оградить.

Ранее на Piter.TV: Школу 303 в Купчино вновь эвакуировали.

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