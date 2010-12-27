Школу 303 в Купчино вновь эвакуировали

Информация о причинах эвакуации уточняется.

Во Фрунзенском районе Петербурга снова эвакуировали 303 школу. На улицу вышли дети и работающий персонал. Об этом очевидцы рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сообщений о задымлении учебного заведения не поступило. От ведомства МЧС, правоохранительных органов и администрации района на данный момент комментариев также не поступило. Информация о причинах эвакуации уточняется.

Напомним, что ранее школу 303 уже эвакуировали из-за задымления.

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Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"