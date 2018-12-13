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В Купчино полиция провела зарядку для школьников
Сегодня, 14:43
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В Купчино полиция провела зарядку для школьников

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Правоохранители рассказали детям о своей деятельности и показали физические упражнения.

Сегодня утром во Фрунзенском районе представители правоохранительных органов выступили перед учащимися петербургской школы №303 и провели урок обороны для школьников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Встреча с полицейскими прошла в рамках акции "Зарядка со стражем порядка". Правоохранители показали школьникам ряд упражнений, которые помогут поддерживать физическую форму. Кроме того, представители ГУ МВД рассказали, как можно защищаться в критической ситуации и разъяснили несколько моментов касательно своей работы.

Акция "Зарядка со стражем порядка" проводится в Петербурге, чтобы подрастающее поколение развивало в себе любовь к спорту и физической нагрузке.

Фото: мвд.рф

Теги: гу мвд россии, зарядка со стражем порядка, школа 303
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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