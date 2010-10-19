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Правоохранители задержали двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

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Они принимали активное участие в вооруженном мятеже.

Сотрудники ФСБ и ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали двух участников вооруженного нападения на населенный пункты Дагестана в 199 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Задержанные причастны к инцидентам, которые произошли в августе 1999 года. Они принимали активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя, а также участвовали в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана.

В СК РФ отметили, что участников вооруженного нападения удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов при силовой поддержке Росгвардии.

Ранее мы сообщали, что в Брянске задержали трех членов банды "Саранская группировка".

Видео: СК РФ

Теги: гу мвд россии, дагестан, нападение, ставропольский край, фсб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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