Правоохранители задержали двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

Они принимали активное участие в вооруженном мятеже.

Сотрудники ФСБ и ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали двух участников вооруженного нападения на населенный пункты Дагестана в 199 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Задержанные причастны к инцидентам, которые произошли в августе 1999 года. Они принимали активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя, а также участвовали в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана.

В СК РФ отметили, что участников вооруженного нападения удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов при силовой поддержке Росгвардии.

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Видео: СК РФ