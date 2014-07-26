Группировку подозревают в причастности к убийству депутата Брянского горсовета Александра Ищенко.

В Брянске задержали трех членов банды "Саранская группировка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Представители бандитской группировки были задержаны сотрудниками МВД совместно с коллегами из Росгвардии. "Саранскую группировку подозревают в причастности к ряду особо тяжких преступлений. В их число входит убийство депутата Брянского горсовета Александра Ищенко в 2005 году.

Один из задержанных является уроженцем Украины. В результате обыска мест проживания подозреваемых были изъяты интересующие следствие предметы.

Ранее мы сообщали, что бойца ММА Магомедова задержали по подозрению в вымогательстве денег у подростка.

Видео: СК РФ