Бойца ММА Магомедова задержали по подозрению в вымогательстве денег у подростка

Он был задержан в одной из гостиниц Москвы.

Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали по подозрению в вымогательстве денег у подростка. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Магомедов был задержан в одной из гостиниц Москвы. Сообщается, что в прошлом году боец угрожал подростку распространением порочащей информации в социальных сетях. Мать несовершеннолетнего написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Магомедову грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы мужчина забрался на монумент "Дружба навеки".

Видео: Telegram / РИА Новости