В центре Москвы мужчина забрался на монумент "Дружба навеки"

Он грозился покончить с собой.

Мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Он забрался на вершину монумента без страховки и грозился покончить с собой. Прибывшие на место полицейские начали вести с мужчиной диалог. Также к монументу прибыли спасатели и медики.

После мужчина самостоятельно спустился вниз. С ним работает полиция.

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