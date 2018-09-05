В центре Москвы мужчина забрался на монумент "Дружба навеки"

Мужчина забрался на монумент "Дружба навеки" в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Он забрался на вершину монумента без страховки и грозился покончить с собой. Прибывшие на место полицейские начали вести с мужчиной диалог. Также к монументу прибыли спасатели и медики.
После мужчина самостоятельно спустился вниз. С ним работает полиция.
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