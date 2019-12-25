В поезде "Москва – Петербург" у пассажирки украли 25 тысяч рублей

В пассажирском поезде сообщением "Москва – Санкт-Петербург" полицейские раскрыли хищение денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
За помощью к полицейским обратилась 42-летняя жительница Пензы. Она сообщила, что в поезде "Москва – Санкт-Петербург" у неё украли 25 тысяч рублей.
Полицейскими была установлена подозреваемая. Ею оказалась 42-летняя жительница Москвы. Заметив женскую сумку в комнате общего пользования и, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, подозреваемая достала из неё деньги и направилась в свое купе.
Женщина раскаялась в содеянном и признала свою вину. Похищенное изъято и будет передано владелице. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Ранее на Камышовой улице девушка украла у ухажера гаджеты и толстовку.
Фото: Piter.tv
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