В поезде "Москва – Петербург" у пассажирки украли 25 тысяч рублей

Подозреваемая была оперативно задержана.

В пассажирском поезде сообщением "Москва – Санкт-Петербург" полицейские раскрыли хищение денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

За помощью к полицейским обратилась 42-летняя жительница Пензы. Она сообщила, что в поезде "Москва – Санкт-Петербург" у неё украли 25 тысяч рублей.

Полицейскими была установлена подозреваемая. Ею оказалась 42-летняя жительница Москвы. Заметив женскую сумку в комнате общего пользования и, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, подозреваемая достала из неё деньги и направилась в свое купе.

Женщина раскаялась в содеянном и признала свою вину. Похищенное изъято и будет передано владелице. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее на Камышовой улице девушка украла у ухажера гаджеты и толстовку.

Фото: Piter.tv