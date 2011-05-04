На Камышовой улице девушка украла у ухажера гаджеты и толстовку

Ущерб составил 28,5 тыс. рублей.

В четверг, 12 мая, свидание уроженца Владивостока на Камышовой улице закончилось исчезновением гаджетов и одежды. По информации Piter.tv, подруга мужчины украла у него вещи, когда тот уснул.

Как рассказал потерпевший, он пригласил новую девушку в гости в свою квартиру, а затем уснул. Когда 35-летний мужчина проснулся, заметил, что его смартфон, умная колонка и толстовки пропали. Ущерб составил 28,5 тыс. рублей.

Обманутый влюбленный житель Петербурга обратился в полицию. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Сизова правоохранители задержали выпившего подростка на каршеринге.

Фото: Piter.tv