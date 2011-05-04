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На Камышовой улице девушка украла у ухажера гаджеты и толстовку
Сегодня, 14:00
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На Камышовой улице девушка украла у ухажера гаджеты и толстовку

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Ущерб составил 28,5 тыс. рублей. 

В четверг, 12 мая, свидание уроженца Владивостока на Камышовой улице закончилось исчезновением гаджетов и одежды. По информации Piter.tv, подруга мужчины украла у него вещи, когда тот уснул. 

Как рассказал потерпевший, он пригласил новую девушку в гости в свою квартиру, а затем уснул. Когда 35-летний мужчина проснулся, заметил, что его смартфон, умная колонка и толстовки пропали. Ущерб составил 28,5 тыс. рублей. 

Обманутый влюбленный житель Петербурга обратился в полицию. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Сизова правоохранители задержали выпившего подростка на каршеринге.

Фото: Piter.tv

Теги: воровка, камышовая улица, полиция, свидание, украла гаджеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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