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На проспекте Сизова правоохранители задержали выпившего подростка на каршеринге
Сегодня, 13:28
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На проспекте Сизова правоохранители задержали выпившего подростка на каршеринге

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Представители компании, где школьник взял машину, написали заявление об угоне.

Накануне, 14 мая, в Приморском районе Петербурга сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего школьника за рулем каршеринга. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Подростка остановили на пересечении проспектов Сизова и Королева. Выяснилось, что нарушитель ПДД воспользовался аккаунтом своего знакомого, что взять автомобиль Kia в аренду. 

На место случившегося прибыл опекун хулигана. При нем стражи порядка составили на молодого человека административный протокол. 

Кроме того, представители компании, где школьник взял каршеринг, написали заявление об угоне. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: второклассник на роликах и старшеклассник на самокате столкнулись на Южной дороге.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

 

 

Теги: подросток за рулем, проспект королева, проспект сизова, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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