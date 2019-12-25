На проспекте Сизова правоохранители задержали выпившего подростка на каршеринге

Накануне, 14 мая, в Приморском районе Петербурга сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего школьника за рулем каршеринга. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".
Подростка остановили на пересечении проспектов Сизова и Королева. Выяснилось, что нарушитель ПДД воспользовался аккаунтом своего знакомого, что взять автомобиль Kia в аренду.
На место случившегося прибыл опекун хулигана. При нем стражи порядка составили на молодого человека административный протокол.
Кроме того, представители компании, где школьник взял каршеринг, написали заявление об угоне. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: второклассник на роликах и старшеклассник на самокате столкнулись на Южной дороге.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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