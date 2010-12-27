Петербурженка с матной татуировкой сбежала из больницы, несмотря на отравления психотропом

На данный момент местоположение несовершеннолетней беглянки неизвестно.

Из петербургской больницы сбежала несовершеннолетняя пациентка, которая накануне попала в медицинское учреждение с отравлением психотропными веществами. По информации от медиков, десятиклассница поссорилась с родителями и сбежала из дому. Инцидент произошел 19 октября, а госпитализирована пациентка была 22 октября. Спустя несколько часов она самостоятельно покинула заведение.

Врачи отметили, что внешность у беглянки нестандартная: в носу была серьга, тоннели в ушах, на груди нецензурная татуировка. По всему телу у школьницы виднелись шрамы и раны. Также юная петербурженка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Сейчас родители разыскивают девушку. Они написали заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что у платформы "Дачное" найден труп девушки с "фигой".

Фото: Piter.tv