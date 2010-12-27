У платформы "Дачное" найден труп девушки с "фигой"

Сейчас представители закона пытаются установить личность погибшей.

В Петербурге утром 23 октября оперативники обнаружили труп молодой девушки. Тело находилось в зарослях кустов около железнодорожной платформы "Дачное". Находка произошла случайно: в это время правоохранительные органы разыскивали на территории пропавшего мужчину из Пскова.

В настоящее время жертву направили на медэкспертизу. Местные жители сфотографировали тело погибшей и выложили снимки в социальные сети. На изображениях заметно, что кисть одной из рук сжата в "фигу".

На данный момент полиция устанавливает причины инцидента и обстоятельства гибели девушки.

Напомним, что СК задержал директора взорвавшегося под Гатчиной завода "Авангард".

Фото: Piter.tv