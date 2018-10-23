СК задержал директора взорвавшегося под Гатчиной завода "Авангард"

Его также подозревают в правонарушении. повлекшем гибель сотрудников предприятия.

Следственный комитет по региону задержал генерального директора завода "Авангард" в Гатчине, который взорвался. Напомним, что трагедия унесла жизнь нескольких человек. Официально представители закона рассказали о гибели четырех рабочих. Трое из них приехали на заработки из Таджикистана, еще один - из Белоруссии. Сведения предоставили сотрудники пресс-службы ведомства. К тому же, есть пострадавшие: 11 человек находятся на больничных койках.

Известно, что руководил предприятием Георгий Михно. Он является уже вторым фигурантом расследования, который подозревается в причастности к данному инциденту. Оперативники считают, что мужчина не проводил контроль за рабочим процессом. Его уже допросили.

Напомним, что ранее СК задержал главного инженера завода. Ему было предъявлено обвинение и отправили под домашний арест.

После взрыва в Гатчине проверят все опасные производства в Ленобласти.

Фото и видео: Piter.tv