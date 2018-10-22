После взрыва в Гатчине проверят все опасные производства в Ленобласти

Специальная комиссия с участием прокуратуры Ленинградской области проверит опасные производства на территории региона.

На опасные предприятия Ленинградской области придет специальная комиссия и проведет проверку. Такое решение было принято после взрыва на заводе "Авангад" в пятницу, 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Специальная комиссия с участием прокуратуры Ленинградской области проверит опасные производства на территории региона. Пресс-служба Ленобласти

В состав комиссии войдут чиновники комитета по труду и занятости, госиспекции по труду. В ходе проверки планируют выявить нарушения при привлечении к работе иностранных граждан, а также проверить квалификацию всех сотрудников.

Ранее на Piter.TV: Новые подробности: в результате взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине повреждены 16 домов.

Видео: Piter.TV