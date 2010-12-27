Новые подробности: в результате взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине повреждены 16 домов

В настоящее время возбуждено уголовное дело относительно главного инженера предприятия.

В минувшую пятницу, 19 октября, около 17:00 произошел взрыв на пиротехническом заводе "Авангард" в городе Гатчина Ленинградской области. Как сообщает информационное издание Life.ru, в результате происшествия погибло 4 человека, а также пострадали один многоквартирный и 15 частных домов. Недавно стало известно еще о семи пострадавших.

Как информируют в СУ СКР, причиной взрыва оказались нарушения техники и мер безопасности. По предварительной информации, в результате взрыва нанесены значительные повреждения электроподстанции, питающей насосную станцию, а также обеспечивающую водой поселок Малые Колпаны.

Правоохранительные службы отмечают, что жертвами трагедии стали в основном иностранцы, прибывшие в нашу страну в роли трудовых мигрантов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело относительно главного инженера предприятия.

Источник: информационное издание Life.ru

Фото: tass.ru

Ранее в Piter.TV: МЧС поделилось уникальными фотографиями с места взрыва в Гатчине