Все происшествия в Санкт-Петербурге за 14 февраля: фото и видео

Канал Piter.tv подготовил для вас ежедневную подборку всех происшествий за последние 24 часа.

К середине новой недели Санкт-Петербург наконец-таки оправился от непогоды. На улице царит мороз и солнце. Стоит отметить, что благодаря такому погодному спокойствию уменьшилось и количество происшествий на дорогах города.

Снег закончился, а вместе с этим в городе на Неве назрела новая проблема – сосульки. Как бы с ними не боролись коммунальщики, без несчастных случаев не обошлось. От ледяных глыб пострадали даже дети.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 14 февраля

1. На Зеленогорской улице при пожаре погиб бездомный. На месте инцидента работали спасатели. Известно, что пожар захватил помещение по Зеленогорской улице. Ранее там располагалось общежитие для строителей. Ликвидировать последствия привлекли спецтехнику и 20 человек личного состава ГУ МЧС.

2. На стройке на Пулковском шоссе рабочие нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ. 13 февраля рабочие на территории строящегося жилого комплекса обнаружили неразорвавшийся боевой снаряд. Находка сильно заржавела, но все равно представляла собой опасность.

3. По Витебскому проспекту проехал дымящийся паровоз. Петербуржцы удивлены: не каждый день в Северной столице можно увидеть исторический локомотив в движении. К нему были прицепены два современных вагона. Откуда и куда поезд направлялся, не сообщается. Однако, помпезное появление навело шума среди местного населения. Появились догадки о предназначении такого транспорта.

4. В Сертолово пожарные спасли из огня больше десяти человек. спасатели на руках вынесли хозяйку горящего помещения. Также пришлось с применением спасательных средств эвакуировать 10 человек из соседних квартир.

5. В Пушкине канализационный люк "залил каток" на тротуаре. В результате аварии вместо тротуара разлилась река на несколько метров. Пользователи соцсетей иронизируют, что скоро по улице можно будет прокатиться на коньках.

6. Появилось видео падения снежной глыбы на петербурженку с коляской. Женщина попыталась быстро развернуть коляску, из-за чего 2-летняя девочка упала. В результате случившегося малышку доставили в больницу. Известно, что куски льда отлетели ей в ногу. Медики диагностировали у ребенка ушиб коленного сустава.

7. В Красном селе на дороге загорелся рейсовый автобус. проезжавшие мимо водители помогали пострадавшему шоферу общественного транспорта тушить машину. На место происшествия оперативно сумели добраться спасатели, которые и помогли ликвидировать огонь.

8. В центре Петербурга во время уборки снега разбили автомобиль. Очевидцы сообщают, что ледяные глыбы со снегом рухнули прямо на припаркованное авто. В результате удара у машины разбилось заднее стекло. По словам местного дворника, машина стояла около дома уже не первый день. Однако куски льда могли упасть не только на автомобиль, но и на прохожих.